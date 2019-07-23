譚俊彥求庇佑　入廟搵包公傾偈

藝人譚俊彥（Shaun）在無綫劇《包青天再起風雲》飾演經典人物包拯，他直言每當穿上包公戲服，都好像背負着一份使命：「坐都要直啲，因為係孭住包青天嘅形象，拍攝前後我都有去包公廟同佢傾偈，拍攝的確係順利咗。橫店明明係雨季，但我出親去都係太陽，去新疆拍外景又好巧合見到雪山，我哋一走就溶雪，所以我信冥冥中有主宰！」



加喜劇元素唔驚比較



以往已有多個包青天影視作品，Shaun直言不怕比較，因為今次演的包公與過往截然不同，有血有肉有老婆，更有喜劇元素，他希望打造一個全新的包青天：「包拯都係人，都有七情六慾，今次我哋拍佢年輕時候遇到嘅經歷，之後就變到一個大家熟悉、冇咩表情嘅包青天，可以當前傳咁睇。」劇中除了跟「蝦頭」楊詩敏有指腹為婚的關係，他與曹永廉飾演的智囊公孫策亦有點HeHe感覺，笑說：「有啲似兩夫妻咁，公孫先生會呷醋，嬲包大人唔理佢！」



長駐公堂壓場



提到父親狄龍演包青天堪稱經典，他指兩父子都有豐富演出經驗，很少在演戲上互相評價，但記得以前在片場親睹父親演繹，印象深刻：「記得有場公堂戲，葉蘊儀跪喺度但喊唔出，爸爸見到就坐番上個位，大力拍案一下，再講『你好好做呀！』即刻逼到葉蘊儀喊出嚟，因為真係有包公嘅壓迫感。所以今次我做包公都會盡量喺度，即使冇我呢邊嘅戲，我都會坐上個位度，幫其他演員入戲。」



場地：雲來客棧



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