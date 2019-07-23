東方日報C1：孖咇睇騷泯恩仇？鄧麗欣傅穎Ig復交

同是組合Cookies出道的鄧麗欣（Stephy）及傅穎（Theresa），由好姊妹變陌路人，十二年來不相往來，惟昨日突然被發現疑似孖咇睇騷，並在社交網 互相關注，惹來世紀破冰之說！



2002年鄧麗欣和傅穎等以女子組合Cookies出道，曾經歷同一屋簷下共宿同床的日子，組合在2005年解散並各自發展，2007年開始兩人傳不和，十二年來幾乎不相往來，關係處於冰河狀態。去年Stephy首度封影后，Theresa尷尬地表示不會致電恭喜對方：「好耐冇打，唔好咁特登，有緣分遲早會見。



一語中的，明顯相當有緣，昨日Stephy及Theresa突然先後在社交網Instagram上載睇騷相，Theresa更留言指「我們」有個難忘的演唱會，當外間揣測兩人是相約睇騷還是冤家路窄時，竟發現她們突然互相關注Instagram，而Stephy更是唯一一個被Theresa關注的Cookies成員，故世紀破冰之說不脛而走，網民及粉絲對此議論紛紛，然而兩人就「復交」傳聞皆表示不作回應。



爭做一姐



兩人由好姊妹反目變陌路人，導火線有傳是2007年楊千嬅離開經理人公司金牌娛樂後，Stephy順勢升格為一姐，令同門的Theresa眼紅，加上當時兩女同期出歌，路線相似，自此惡鬥、不和的傳聞不絕於耳，包括Theresa開生日派對，有傳Stephy跟方力申聯手杯葛實施「冇影」行動，人禮都不到。之後Theresa自爆有情緒病，Stephy指對方可能說笑，被指暗嘲對方博宣傳；當Stephy出碟銷量達一萬時，Theresa反指自己初出道銷量有十多萬，又惹暗寸對方之嫌等。



集體杯葛



兩人不和其後更趨白熱化，因有指Theresa是唯一被Cookies集體杯葛的目標，任何Cookies聚會例必被Out，包括成員之一的區文詩早年搞生日會請齊Stephy、楊愛瑾（Miki）及吳雨霏（Kary）等，獨欠Theresa，當時區文詩以「舊同事」形容對方：「生日只想請好朋友，唔會因為外間點睇而去請自己唔想請嘅人。」



2014年成員之一的何綺玲（Elaine）於澳門舉行婚宴， Theresa依然冇影，Stephy及Kary 等全部到齊，Stephy當時更坦言雙方已沒聯絡。Theresa及後在微博發文，承認被「前隊友」排擠，又說很遺憾從未跟她們變知心友，Stephy只以「莫名其妙」 回應。



Kary Miki為B擘面閨蜜決裂



Cookies 成員不和，又點止Stephy及Theresa？吳雨霏（Kary）本來與隊友楊愛瑾（Miki）老友鬼鬼，惟因Kary於2016年被爆曾小產，有傳爆料人是Miki！面對喪子之痛，加上被好友出賣，傷上加傷，Kary不但親自在網上交代小產一事，更取消Miki的Instagram關注，閨蜜關係決裂，正式擘面！



而Kary也默認與Miki緣盡，曾說：「做朋友要講緣分，唔想回應，件事已過去。」至於Miki則否認是爆料者，自言向來對朋友用心，永遠當Kary是好朋友。Miki早前為細女大搞百日宴，剛巧撞正Kary亦為囝囝舉行慶祝派對，令兩人的好姊妹鄧麗欣等要連走兩場。



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