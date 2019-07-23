公主P賀小泡芙6歲生日！劉畊宏圓願做王子

台灣藝人劉畊宏向來寵愛女兒劉宇芙（小泡芙），呢日係小泡芙嘅6歲生日，劉畊宏同太太王婉霏就為囡囡搞咗個公主派對慶祝。見佢同太太化身國王同王后，而壽星女就打扮成公主，仲戴上頭飾同搽指甲油，非常可愛！喺其中一張相，仲見到劉畊宏重演《仙履奇緣》嘅故事，幫小泡芙着上靚靚「玻璃鞋」，認真Sweet！



劉畊宏仲發長文為愛女慶生：「親愛的泡芙小公主，原本抱在懷裏圓圓的你已經慢慢長大了，還好甜美可愛的笑容依然沒變！而且愈來愈甜美！感恩偉大的老婆@王婉霏像個神奇的魔術師，各樣的打扮幫她實現了公主夢。」佢仲自爆今次自己都達成咗個願望：「而爸爸呢，搶着完成一個願望：變身英俊的王子幫她穿上美麗的水晶鞋（父親的真實心聲：我願意永遠做無條件愛你的王子，並且希望不要被後來其他的王子比下去，我們永遠相愛哦）我們何等幸運，感恩上天賜給我們一個這麼讓人疼愛的女兒，你的貼心.溫柔.時不時的甜言蜜語，常常融化我跟媽媽的心。我們真的好愛你..好愛你，願你平安健康快樂的長大，6歲生日快樂。」



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