雲迪素替身拍《狂野時速9》意外跌30呎亡

由52歲美國動作男星雲迪素（Vin Diesel）主演的《狂野時速9》（Fast and Furious 9）最近於英國赫特福德郡Leavesden片廠拍攝，英國時間昨日約中午發生致命意外，雲迪素的替身特技演員拍攝跳露臺的戲份時，安全索突然斷裂，他直墮30呎頭部落地，受到重傷。事發之際雲迪素在場，見證意外發生。替身由直升機緊急送到倫敦醫院，可惜不治身亡。



知情者透露：「替身至少跌咗30呎，可能仲多。雲迪素幾秒後就上前，面如死灰，非常震驚，雙眼泛淚。佢睇住件事發生。」知情者又解釋意外過程：「佢哋拍緊一場好高跳落嚟嘅戲份，替身由露臺跳時有安全索綁住，但似乎斷咗，本來佢應該吊喺半空，再慢慢降返落地，但佢直跌，個頭撞落地面。現場好多驚呼同尖叫，好恐怖而且過程全部拍低晒。之後段片畀咗警方。意外發生喺片廠一個全新場地，所有拍攝依家停晒。嗰度係犯罪現場。」



雲迪素以前亦曾有替身死亡，2002年特技演員Harry O’Connor拍攝《3X反恐暴族》（xXx）一場水上拖傘戲份時意外喪生。而雲迪素拍檔保羅獲加（Paul Walker）則於2013年拍攝《狂野時速7》（Furious 7）期間，於片場以外撞車離世。