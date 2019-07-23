怕空歡喜一場！唐詩詠結婚先帶男友見家長

藝人唐詩詠早上到沙田出席探訪長者活動，她表示之前都有去做探訪，有次更到外國老人院做探訪：「有中國人都有外國人，唱粵曲畀佢哋聽。（你成日都會唱粵曲？）其實我唔識，但我知佢哋鍾意聽，其實我唱得難聽，但氹佢哋開心，同佢哋傾吓偈，陪佢哋多啲。」她表示稍後會上樓探訪，但笑言不會唱粵曲：「驚太早嚇親佢哋。」



問到老人家可會跟她傾心事？她謂：「佢哋會叫我食多啲，又會問我近排點。（會唔會問你感情事？）又冇喎，但佢哋會畀啲意見，例如要揀咩男仔，又話唔好嗌交，要包容，最緊要心地好、孝順。」問到家人又有何意見？她表示：「佢哋從來唔敢講，唔知點同我講，爸爸少出聲，等我話畀佢聽，阿哥就話阿爸擔心，但唔敢講。（你自己都唔敢講？）都係，好少，怕佢哋擔心，有時唔知點講。（帶個男仔番去就唔使講？）結婚先帶，費事佢哋開心完又唔開心。」



提到早前被拍得與緋聞男友「教育界王力宏」陳思銘去超市買餸，唐詩詠否認拍拖：「講咗好多次，張相係冬天影，唔想再講，真係朋友，當日係聚會，無謂解釋，畀啲時間空間我哋，如果個個喺我身邊出現就係男友好大壓力，做我朋友好大壓力，連食餐飯都唔敢。」講到有指兩人築愛巢，兩人不是拍拖？她笑言：「唔係，喺我隔離就話係男友，去超市就話煮燭光晚餐，其實我都唔識煮嘢食嘅。（陳生介唔介意畀人話拍拖？）我哋冇傾。」問到另一緋聞男友馬國明呢？她笑言：「哎呀，啲人成日問我點解唔約佢去街，唔好咁投入套劇！（馬國明仲有機會？）可能我唔啱佢呢。（因為識得太耐？）冇諗過呀。」



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