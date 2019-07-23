《50年》慶功宴！黎小田呻電視台冷氣凍到病

無綫節目《流行經典50年》早前宣布由胡楓接棒，之前四位主持薛家燕、黎小田（Michael）、胡諾言、陳敏之與工作人員舉行慶功宴，延開4席慰勞大家，久未露面的黎小田早前因肺炎休息多時，當晚亦有畀面出席。薛家燕說：「多謝大家支持同配合，大家工作得好開心，我好多謝Michael咁錫我，為我做呢個節目，好感動。」



Michael說：「我哋拍檔咗好耐，一叫我做呢個節目，本來唔係叫50年，叫50強，但做做吓就兩年，嘩！你知電視台啲冷氣啦！做到我病咗肺炎，醫咗一輪，依家好番，亦都多謝所有工作人員，多謝我哋啲樂隊、燈光，所有啲導演，大家最緊要身體健康、身壯力健，好似家燕姐咁捱得住！」薛家燕亦補充說：「多謝監製，佢約我傾呢個節目時，佢諗起《家燕與小田》，咁我就即刻諗起要請Michael，請Michael出嚟時，佢仲𠵱𠵱哦哦，佢上晒岸，做咩節目吖！佢又話費事喇！不過我話有你支持，個節目好睇好多⋯⋯」



當日薛家燕同敏之都帶了不少代言禮物到場，而Michael就封咗兩封現金利是，畀大家抽獎。薛家燕說：「好開心！今晚難得請到Michael出席，佢話佢都等咗好耐，想同我哋食餐飯，佢一見到我就問點解唔打鋪麻雀先？」胡仔說：「見到Michael哥氣色好好，型咗、弗咗，我哋頭先食完飯，話約定去Michael屋企。」薛家燕好開心咁話：「Michael話你哋嚟要帶啲嘢食，你知啦，佢鍾意食雪糕、蛋糕。」敏之說：「呢兩年幾我哋已經成為一家人，所以見到小田哥，我都好開心。放心，我一定會將你哋辛苦經營咁好嘅節目承傳落去。」雖然家燕與胡仔已經完成使命，不過兩人異口同聲表示得閒會上該節目做嘉賓，更笑指會練定歌先！



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