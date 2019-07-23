10歲囝囝自爆脫單　林子博嚇親：以為拍拖

藝人林子博與囝囝為音樂劇綵排，子博大呻怕與囝囝同場：「因為佢會引我笑，忍笑好辛苦，例如有場戲我講爸爸嘅心聲，佢就會爆句『你好似冇咁樣同我講過』，成日搭嘴多口。」問到囝囝可有演戲天分？他表示：「又OK喎，估佢唔到，因為家姐4、5歲就開始拍劇，佢今次第一次演戲，仲要係話劇，本身都驚佢搞唔掂，點知佢啲對白都背得好熟同有戲。」問到姐姐可有教戲？囝囝就踢爆姐姐經常「點」他做事，子博就笑言：「家姐同我講細佬好好戲，因為識得喺我面前做戲，我都唔知。」



講到演出是下月16-18日，其中17日更會演出兩場，子博透露囝囝17號生日，囝囝乘機謂想換新電話，子博即笑言：「我都係用緊舊電話咋！我提早買咗禮物畀佢啦，係支玩具槍，都未買過咁貴嘅嘢畀自己。」他又謂會提早一星期為囝囝慶生，又笑言：「仔話嚟緊生日會『脫單』，以為佢講拍拖，原來佢係講嚟緊生日就係10歲（脫離單位數）。」



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