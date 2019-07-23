夏韶聲扮邪教教主　炎炎夏日三件大褸開工

ViuTV劇集《REBOOT》下星期踏入結局周，故事講述意外獲得超能力的悍警周國賢、古惑仔吳浩康、虔誠神父駱振偉及純樸善良的楊尚友察覺到深水埗被邪教入侵，四人誓要將眾人拯救。



飾演邪教教主的夏韶聲、「Chur姐」岑樂怡（阿妹）日前為劇集趕工，夏韶聲大呻辛苦，為保造型神秘，他需要於炎炎夏日穿三件大褸頂硬上開工：「天氣真係好熱，我仲要有三件大褸係入面，加埋個面具，真係蒸氣焗到睇唔到路！」受訪同時，阿妹以小風扇幫夏韶聲散熱，十分貼心，又笑指在前輩面前，不敢怨辛苦：「做新人點會講辛苦㗎，其實導演都係怕我哋凍，所以畀好多件大褸我哋着，保暖嚟講係有明顯功效㗎！」



阿妹笑言拍《REBOOT》時忍笑「焗蟹」，比高溫下拍戲更辛苦，又指有幸與偶像夏韶聲合作，戲裏戲外都感興奮：「其實之前我哋都合作過，當時我係靈異節目主持，聽佢講外星人，個個見我個樣以為我好驚，其實我係見到偶像緊張，所以今次一齊拍劇做對手戲，直程開心過見UFO！」



此外，阿妹笑言大家聽到她要演邪教教徒時，不少人都問她有否床戲，夏韶聲聞言即表示拍攝床戲十分辛苦：「有次拍攝床戲時要抱住女演員，女演員又要扮掙扎，結果自己手皮都畀佢整損，然後有場掌摑戲，導演叫我大力摑下去，最終我大大力一巴掌打埋佢，對手都喊得自然，順利收工。」



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