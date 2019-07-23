賴冠霖向Cube解約　事務所發聲明斥有人唆擺

韓國限定男團Wanna One的17歲前台灣成員賴冠霖於上半年以個人身份在中韓兩地發展，今日正式入稟首爾地方法院，單方面向所屬的韓國Cube事務所提出解約訴訟，其父亦有發聲指與Cube的合作已影響到兒子的身體健康，故尊重兒子的選擇。



而賴冠霖的代表律師昨日發表聲明，指Cube未經本人同意下，將賴冠霖在中國區的經理人權限獨家轉讓給第三方，更偽造圖章並在合約上蓋印，又謂賴冠霖方面本想與Cube進行協議，但遭Cube拒絕。



而Cube事務所今日發聲明反擊，指賴冠霖昨日透過代表律師發表的聲明內容與事實不符，堅稱雙方之間不存在足以構成解約的理由，又指事務所為藝人安排工作及活動行程時，均有向當事人說明及徵得其同意，為了賴冠霖順利在內地活動，才透過韓國代理與現在負責賴冠霖內地活動的中國公司簽訂合約，這亦是經過本人同意，事務所亦全力支援他在內地的活動，並誠實及公正地進行收益分配。



聲明中又表示賴冠霖在內地火速成功後，有其他勢力的公司為了與賴冠霖簽約，便唆擺他與其家人，企圖排除Cube及韓國代理公司，以獨佔賴冠霖的成果。他現在還未成年，只有17歲，事務所很擔心他的未來，希望可以跟他本人及其父母進行面談，通過雙方坦誠對話，圓滿解決今次事件。











