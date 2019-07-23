明年出道20周年　孫燕姿新歌唱出對歌迷的愛

新加坡天后孫燕姿為慶祝明年出道20周年，創作新歌《守護永恒的愛》以感謝歌迷的無限支持︰「這一首是比較輕快的歌，想透過作品將自己一直放在心裏，沒有機會表達出來的事唱給歌迷聽，包括生活上的改變。」她表示寫這首歌時，除了想到歌迷之外，還想到家人︰「是一種永恒的愛，近年邁入人生另一階段，有了家庭、有了小孩，改變了生活習慣，但我心裏依舊牽掛着歌迷。」新歌中有句歌詞「掌心貼着掌心」，就像燕姿跟歌迷之間的溫暖關係，為了表現這份溫暖，封面也由她親手動筆繪畫。當她在創作的同時，也從當了母親後發現到，原來母親對孩子的付出，就是一種永恒的愛。



新歌MV透過她推開多扇門的動作，寓意着她的歌聲打開了歌迷的心房。燕姿笑說在拍攝MV時自己就像在偷窺歌迷們︰「看他們做燈牌、聽CD、買專輯，心想如果在真實生活中出現，一定會非常開心！很珍惜這個屬於自己跟歌迷們的時代，共同經歷一些時光、一些情感，一路走來20年，所以想好好整理，給大家一個漂亮動聽的『謝謝！』。」



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