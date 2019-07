有份參演賣座韓片《與神同行》系列的韓星朱智勛,剛於前日在首爾舉行粉絲見面會,原定下月10日假九龍灣國際展貿中心展覽廳3舉行香港見面會「2019 Asia Tour 'All About JUJIHOON' in Hong Kong」,主辦剛剛在官方社交網發聲明,表示由於不能預計及控制以內的原因,宣布取消見面會,似乎是與香港近期的局勢有關。



主辦的聲明內容如下:「Keyeast(事務所)及本公司現遺憾地宣布上述活動將會取消,在此謹向各持票者以及熱切期待是次演出的朱智勛影迷和一直支持朱智勛的粉絲們致萬分歉意。Keyeast及本公司衷心希望朱智勛日後能再來港演出。已購買門票的觀眾將獲全數退款,包括票價、手續費及運費(如適用)。」