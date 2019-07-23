周杰倫出「新歌」　請槍搵林俊傑彈琴

台灣天王周杰倫（周董）成日孖老婆昆凌和一對仔女周圍飛，實行寓工作於娛樂歎世界！不過呢日佢就撇低妻兒，同成班兄弟去日本玩，仲為Fans帶嚟驚喜預告「出歌」﹗事緣周董Upload咗一條片，見戴住黑色口罩嘅佢喺間CD舖見到部鋼琴就技癢，隨手獻技彈出「新碟主打歌」，搞到班Fans勁Hyper，但周董彈咗一小段就被揸機人質疑︰「這首歌好耳熟喔！」周董接話︰「耳熟嗎？我又沒說是我的專輯！在幹嘛？」當鏡頭再現一對彈鋼琴手嘅時候，發現對手嘅主人竟然係好友林俊傑（JJ），見佢繼續深情自彈自唱出新歌《我們很好》，最後仲學埋周董招牌拍手動作「哎呦！不錯哦！」作結尾，跟到十足十呀！成班被周董整蠱嘅Fans就好失望留言話：「前幾秒我居然真的信了！」、「所以呢、你的專辑呢？」、「自己新專主打都没有，只能去彈别人的了」、「倫哥，能不能真的劇透一下自己的專輯啊，我們等好久了」。



而另一日，「雙J」再合體一齊，今次到JJ出Post：「喝飲料就是要有這樣的view！Good drink, good view﹗」，條片再玩錯覺，一開始見周董介紹所在地，然後鏡頭一轉又變番JJ，完美接合﹗不過Fans似乎唔收貨，繼續追周董出歌，相當爆笑！



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