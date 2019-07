荷里活老牌男星David Hedison上周四於美國洛杉磯離世,享年92歲。他60年代憑科幻劇集《海底歷險記》(Voyage to the Bottom of the Sea)中Lee Crane艦長一角走紅。



成名後,他亦接拍過多部劇集及電影。其中包括《鐵金剛》系列的《鐵金剛勇破黑魔黨》(Live And Let Die)與及後期的《鐵金剛勇戰殺人狂魔》(Licence To Kill)。先後與兩代占士邦(James Bond)羅渣摩亞(Roger Moore)與鐵摩達頓(Timothy Dalton)做對手戲。他早年亦與羅渣在劇集《俠聖》(The Saint)中合作過。對於他的離世,《鐵金剛》官方Twitter亦有留言回應:「我們很抱歉,聽到David Hedison離世。我們的思念與其家人及朋友同在。」