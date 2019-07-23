廣告女皇李莉收糕唔收兵　得天獨厚食唔肥

去年憑ViuTV選秀節目《Good Night Show廣告女皇》贏得冠軍的李莉（Lily）本身是田徑教練，曾經擔任體育節目主持的她由細到都熱愛運動，她說：「讀書時已經加入田徑隊，中學大學都有玩比賽，喺大學Year 3嗰時就考咗田徑牌，因為有諗過將來教書教體育，雖然依家工作忙，但我都有繼續跑同教班，之前仲去過小學代體育堂課，幾有趣。」



Lily身形健美，她自爆本身好為食，慶幸得天獨厚，她說：「我本身真係唔容易肥，我好唔乖唔戒口，最鍾意飲可樂同食雪糕，食啲嘢都好唔健康，但好彩我運動量夠，如果大家好似我咁，唔緊要做多啲運動。」雖然她對自己身形都好滿意，只是略嫌偏瘦，她說：「最近我有個目標，想練大隻少少，多啲肌肉線條，我都會嘗試喺飲食方面改變少少，想體形靚啲，要食得清淡啲，蛋白質食多啲。」



學校風頭躉



當年Lily在學校是運動強人，也是風頭躉之一，問她是否收了很多「兵」？她笑說：「我唔會收兵，以前冇呢樣嘢，而且我性格好怕醜，好少同男同學玩，可能都會有暗戀，送吓小禮物嗰啲。」她最記得讀中六、七時，有年學校搞聖誕聯歡派對，因為她是平安夜生日，隔籬班有男同學親手整個蛋糕送給她，她不好意思下收了，當她打開時更是尷尬：「因為個蛋糕上面有好多心心，班女同學係咁笑，因為唔知點處置，我叫大家幫手一齊食咗佢，當時係好感動，但我冇接受佢，唔啱冇謂夾硬嚟。」



當選廣告女皇後，Lily承認工作量曾多，除了體育方面工作，也接了幾個廣告，稍後更有機會參與電影演出，她說：「都開心㗎，無論咩角色都唔重要，最重要有機會，自己對拍戲都好有興趣，中學時都玩過話劇，細個又拍過教育電視。」之前她報讀過演藝短期課程，但因為忙於參選，所以上堂率不足，她打算再次報讀。



李莉Profile

年齡：27歲

生日：12月24日

三圍：32B、23、33

身高：168cm



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