鍾舒祺影婚紗相　鍾舒漫為細妹捐裙底

歌手鍾舒祺（Sukie）今年情人節跟樂隊Ever結他手李恒韜簽字註冊結婚，一對新人將在今年十月補擺喜宴，日前他們在影樓拍攝婚紗照。雖然已做人妻，但Sukie仍自覺好年輕，也未習慣叫老公老婆，她笑說：「不過結婚就慣，因為我哋一齊好耐，但結婚咗婚心境唔同咗，佢依家會聽吓我講嘢，唔會覺得我煩。」恒韜則笑言一開始已走入墳墓，做了人夫是否多了份責任感？他笑說：「一開始我已經好有責任心。」



屋企人乜都催



問到家人可有催他們生B？恒韜笑說：「屋企人就咩都催嘅，但我哋冇特別計劃，順其自然，（計劃生幾多個？）生到十個咪十個。」Sukie在旁哈哈大笑。Sukie今次邀得攝影師Leung Mo為她操刀拍攝，她覺得三生有幸。



鍾舒漫（Sherman）獲邀參與拍攝，她爆料笑說：「佢話想我入鏡，但只要我半塊面，加埋我妹夫嘅姐姐，原來為滿足佢哋影婚紗主題，就係兩個被遺棄嘅家姐。」因為恒韜的胞姊是化妝師，負責為他們化妝，而一向玩得的Sherman還捐入婚紗裙底，非常爆笑。被妹妹爬頭結婚，



擇偶寧缺勿濫



Sherman可有心急？她說：「我都明白大家次次都問，有少少心急，我都希望快囉，唔好咁耐。」她坦言身邊有追求者，但寧缺勿濫：「唔好為咗急，有少少啱feel就試吓，咁樣好傷身，最緊要相處過程當中睇吓大家夾唔夾到。」



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