威到盡！沈月獲邀出席巴黎名媛舞會

息影女星邱淑貞與I.T時裝王國老闆沈嘉偉大女沈月，今年獲邀出席11月舉行的巴黎名媛舞會，早前她專程飛往巴黎試衫。今年17歲、被譽為最矚目星二代的沈月，繼承媽咪優良基因，樣靚身材好，加上甜美笑容，充滿仙氣，令人留下深刻的印象。



沈月於Instagram上載了多張靚相，穿得十分隆重，全部是高級訂造晚裝。她分別上載火紅色貼身晚裝裙，身材玲瓏浮凸，另一款粉紅色花花加羽毛拖尾長裙，充滿少女味，最後是粉藍色不規則剪裁的裙擺Tube dress，大騷修長美腿，三款晚裝各俱特色，展現不同美態，既青春又不失女人味。沈月除了試衫，還為雜誌進行拍攝，她亦則拍下不少花絮相及短片，見她模特兒上身不停轉甫士，十分專業。



沈月獲邀參加的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）是世界10大奢華晚會之一，出席的有皇室貴族，亦有名門望族，非富則貴，每年只有20位左右的年輕女孩和她們的男舞伴獲邀請，年齡局限於16歲到22歲，賭王何鴻燊四房女兒何超欣、外孫女何家晴、霍英東外孫女劉澤儀，利孝和夫人的兩位外孫女Alison Lee 和雷正殷（Alexandra Louey）也先後參加過舞會。



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