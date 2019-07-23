甘願做生招牌！陳庭欣為男友健身中心做代言

31歲港姐冠軍陳庭欣（Toby），去年撻着過億身家男友Benny後等嫁上岸，最近男友投資千萬開健身修煉館，Toby以半個老娘闆身份出任代言人，廣告拍攝當日，更得Benny全程陪伴左右，為Toby抹汗又鬆骨，慰勞她拍足一天冇抖過。



三個月前積極準備



33.5C「蜜桃胸」Toby，着住閃亮Sports Bra Top為代言廣告又打又跳，流了大桶汗，相當落力。Toby極為重視這個廣告，事前用了三個月時間作準備，減食﹑去水修身兼運動三管齊下，希望以完美姿態，出任這個代言工作，其投入足証是全情支持男友的生意，難怪男友錫到燶！



這間由Toby擔任代言人的嶄新健身修煉館，以「金、木、水、火、土」命名的「五行」修煉館，寓意人要注重外在及內在之健康，取得平衡才最重要；佔地千呎的修煉館，分別有健身、跳舞、泰式按摩、美容和中醫調理這五項範疇，為城市人提供到全面的壓力紓緩。Toby對男友今次的投資睇高一線，她接受東網訪問稱：「男友係其中一位投資者，佢哋有自己一方面嘅知識，好似我男友就專攻美容，健身方面就係另一位投資者強項，而中醫就有第三位投資者負責，所以呢個修煉館好完善。」



酬勞勻真與無綫洽談



拍攝當日，Toby跟打拳導師對位，勾泰又膝撞，打足幾個鐘，她攰到冇晒Engery，最後要飲支汽水來作精神上的能量補充，再繼續「搏鬥」，她笑言：「我覺得自己好好彩，可以做到佢哋嘅代言。（友情價？）錢方面男友好勻真，係跟TVB聯絡！（特別落力？）係呀，除咗係自己男友有份，其他投資者都係我朋友，加上我一直都好想做健身代言，因為我好鍾意做運動，又鍾意跳舞，今次廣告拍足全日近20個鐘，其實好攰！（之前做足準備？）要盡全力囉，自己修身啦，食嘢控制咗幾星期，狂做運動，都好大壓力㗎，想做到完美！」



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