被翻舊帳跌谷底　黃景瑜靠「父子情」彈番起

由林超賢執導的英皇電影《紅海行動》於內地錄得36億人民幣票房佳績，同時捧紅幾位小鮮肉包括王彥霖及黃景瑜等。29歲的王彥霖形象正氣，近期除獲綜藝節目包括《快樂大本營》及《奔跑吧》力邀演出外，更於林導新作《緊急救援》中「冧莊」，夥拍彭于晏演出，前途似錦。反觀年僅26歲的黃景瑜卻「星途坎坷」，突被翻舊帳，令形象一度插水！



否認曾離婚



據悉，條件不俗的黃景瑜3年前正式出道，去年憑《紅》片獲提名「第34屆大眾電影百花獎」最佳新人，又憑愛情奇幻劇《結愛．千歲大人的初戀》獲得「第24屆華鼎獎」當代題材電視劇最佳男演員，於中台兩地一度人氣爆燈。然而闖出名堂，即被翻舊帳，去年開始不時有負面新聞傳出，還指他曾與年長6歲、內地單親媽媽兼畫家王雨馨相戀，有自稱女方妹妹的網友大爆二人曾領證結婚又離婚，雖然男方經理人公司對負面傳聞極力否認，且揚言保留追究權利，但事件已被廣傳，令黃景瑜事業一度受壓，形象受影響。



靠「父子情」起死回生



不過，凡事無絕對，雖然黃景瑜事業一度停滯不前，但他早前接演內地劇《破冰行動》，該劇推出即掀起追看熱，劇中他演的一段「父子情」更於網上被熱烈討論，由於劇情催淚、演出到位，黃景瑜獲得不少觀眾好評，讚他是新一代亮眼小生，都可算是「起死回生」！



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