余香凝余潔滢旅行曬黑　被笑似外傭

藝人余香凝與妹妹余潔滢出席首映禮。兩姐妹剛從希臘旅行返港，曬得一身古銅色肌膚，余香凝笑謂：「公司同事笑我哋，問點解多咗兩個外傭喺度！玩完都要做嘢喇，阿妹將會處女拍劇，我就幫佢對戲同對稿，要矯正佢講嘢嘅懶音。」余潔滢則指自己首次拍劇便做人妻。

兩姐妹似足餅印，余香凝笑指遺傳自母親的優良基因：「我表哥都好靚仔㗎。（有冇諗住兩姐妹合作拍戲？）有導演講笑咁話我哋咁似樣，可以互相做對方替身。」



余香凝又透露稍後會偕同黃德斌等，代表《逆流大叔》出席美國華盛頓舉行的電影節：「坦白講，我未入行之前，最遠只係去過日本。呢套戲可以飛足兩年宣傳，我同導演講快啲開續集啦，畀機會我呢個鄉下妹去認識世界，當然最希望日後有機會走進荷里活，打開國際市場。」她又透露有意重返校園：「因為有個資深導演同我講，其實我唔差，多啲知識就仲好。我好願意停低兩三年去進修，或者讀啲短期課程，好似心理學有助演戲。」



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