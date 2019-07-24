約親友派帖母愛爆棚！朱千雪8月底峇里完婚

女神朱千雪（Tracy）上月趁31歲生日透過社交網宣布婚訊，將與拍拖5年、任職醫生的男友吳昆倫（Justin）拉埋天窗，並分享二人在教堂前的合照及婚紗相，獲不少圈中好友送上祝福。



據知，鑑於未婚夫Justin為圈外人，朱千雪不想婚事太高調和過分曝光，故一直低調進行。二人亦落實下月底在港人結婚勝地峇里舉行甜蜜婚禮，除了雙方家人外，親朋好友亦已陸續收到請帖。一對新人悉心安排親友的酒店住宿，賓客亦相當樂意自費機票出席，見證二人重要時刻。



慈母上身恨做媽咪



由於Justin於新加坡工作，朱千雪遂負責在港為婚事做準備。日前，她駕車載着母親離開小西灣寓所，先到太古城放下媽咪後，再獨自驅車往尖沙咀一間餐廳會合多位親友聚餐兼派發請帖。現場所見，她甫入餐廳親友已上前祝賀她，朱千雪全程笑容滿面逐一答謝。歡聚兩個多小時期間，笑聲不絕，席間有親友帶同小朋友出席，朱千雪不時上前逗玩，慈母上身氹得小朋友哈哈大笑，看來相當恨做媽咪。



由於婚期逼近，朱千雪亦不敢怠慢，積極裝身扮靚確保以最美一面示人，聚餐後她獨個兒到附近一間大型髮型屋扮靚，逗留約三小時後，容光煥發地離開。



兩邊飛籌備婚禮



對於在峇里舉行婚禮，朱千雪未有否認，並說：「我哋所有嘢都仲係籌備緊，但係唔想麻煩到太多人，所以所有嘢都係會簡單處理，其他細節暫時唔想講太多喇，多謝關心。」她透露因未婚夫在外地工作，故二人不時「兩邊飛」籌備婚禮。問到如此低調是否想保護未婚夫免過分曝光？她說：「都唔係嘅，只係覺得低調處理唔想麻煩到人，唔想將件事搞到太麻煩。始終私人事，想私人處理。」



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