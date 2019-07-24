東方日報C1：朱千雪千二萬築愛巢下月峇里完婚

宣布與青梅竹馬醫生男友結婚的無綫女神朱千雪，已鐵定8月於峇里舉行天與海的婚 禮，近日更頻頻與母親出動向親友派喜帖。手持兩個千萬物業的她更一擲千金，以逾 1,200萬買入跑馬地單位作新婚愛巢！



朱千雪（Tracy）上月趁31歲生日透過社交網宣布婚訊，將與拍拖5年、任職醫生的男友吳昆倫（Justin）拉埋天窗，並分享二人在教堂前的合照及婚紗相，獲不少圈中好友送上祝福。



據知，鑑於未婚夫Justin為圈外人，朱千雪不想婚事太高調和過分曝光，故一直低調進行。二人亦落實下月底在港人結婚勝地峇里舉行甜蜜婚禮，除了雙方家人外，親朋好友亦已陸續收到請帖。一對新人悉心安排親友的酒店住宿，賓客亦相當樂意自費機票出席，見證二人重要時刻。



兩邊飛籌備婚禮



由於Justin於新加坡工作，朱千雪遂負責在港為婚事做準備。日前，她駕車載着母親離開小西灣寓所，先到太古城放下媽咪後，再獨自驅車往尖沙咀一間餐廳會合多位親友聚餐兼派發請帖。現場所見，她甫入餐廳親友已上前祝賀她，朱千雪全程笑容滿面逐一答謝。歡聚兩個多小時期間，笑聲不絕，席間有親友帶同小朋友出席，朱千雪不時上前逗玩，慈母上身氹得小朋友哈哈大笑，看來相當恨做媽咪。由於婚期逼近，朱千雪亦不敢怠慢，積極裝身扮靚確保以最美一面示人，聚餐後她獨個兒到附近一間大型髮型屋扮靚，逗留約三小時後，容光煥發地離開。



對於在峇里舉行婚禮，朱千雪未有否認，並說：「我哋所有嘢都仲係籌備緊，但係唔想麻煩到太多人，所以所有嘢都係會簡單處理，其他細節暫時唔想講太多喇，多謝關心。」她透露因未婚夫在外地工作，故二人不時「兩邊飛」籌備婚禮。問到如此低調是否想保護未婚夫免過分曝光？她說：「都唔係嘅，只係覺得低調處理唔想麻煩到人，唔想將件事搞到太麻煩。始終私人事，想私人處理。」



另外，近日朱千雪出手入市，以1,228萬元買入跑馬地山光苑一個實用為615方呎的低層D室單位，問到是Justin還是父親送的結婚禮物？她坦言是自己首次置業：「層樓唔係人哋送嘅！係自己買，我做咗咁多年嘢都好努力儲錢，覺得係時候投資，所以買咗呢層樓。（自住定租出去？）未諗，依家好多嘢仲計劃緊，未諗到咁長遠。」其實這位圈中小富婆，早於19歲時已獲經營五金生意的富爸爸先後送贈兩個市值逾千萬的愉景灣及藍灣半島單位。



姊妹團等通知



女神朱千雪下月到峇里舉行婚禮，一眾圈中姊妹包括岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒大有機會組成索爆姊妹團陪嫁，不過因千雪向來低調，眾姊妹都齊齊封嘴，沒有透露太多，湯洛雯及岑杏賢表示先交由新娘子自己處理。



蔣家旻首飾做賀禮



蔣家旻亦表示等千雪安排，問到會否想出任姊妹？她說：「我哋當然想見證佢人生重要時刻，不過好多嘢佢都仲處理緊， 我哋唔會問太多，佢份人好有計劃，亦唔鍾意麻煩人哋。（送咩賀禮？）有考慮送首飾，因為咩時候同埋過咗幾多年都可以戴，有紀念價值又易收藏。」



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