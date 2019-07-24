唔只講環保！徐冬冬膠樽「盔甲」帶出大道理

內地女星徐冬冬一向作風大膽，曾經有唔少破格造型，呢日佢又再搞搞新意思，着上一件好特別嘅「環保裙」。見佢着上白色吊帶長裙，外搭以30個膠水樽砌成同用五顏六色嘅樽蓋造成流蘇嘅「盔甲」，再加上樽蓋耳環互相呼應，真係極為吸睛！



冬冬仲借呢件「衫」同大家講吓道理，佢留言：「裝了水的礦泉水瓶，原本是有用的，水被喝光了以後，它就變得有些無用，之後，把瓶子造成衣服，瓶蓋造成耳飾，它又變得有用起來。所以這世間的萬物其實都是如此，有用無用，成為一個循環，一個東西在這裏沒用，在別處就會變得有用。人也是這樣，永遠不要低估自己的價值，如果暫時沒有找到方向，別氣餒別放棄，換一個跑道試試，我們都有自己的價值，只是需要遇到懂得欣賞的人。喜歡這件衣服的創意，因為它讓我明白，價值的意義。」雖然Fashion嘅嘢未必個個都識，但冬冬想帶出嘅意義相信大家都明，網友都大讚佢有創意呀！



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