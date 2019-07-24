大灣區微電影比賽　逾5000人鬥放笑彈

年輕人創意無限，透過微電影更能夠展現自己的想法。有機構年初舉辦微電影比賽，吸引大灣區不同地區的年輕人聚首。比賽以「我的搞笑一面」為題，參賽者以不同獨特意念碰撞出新火花，為生活帶來更多歡樂。比賽圓滿結束，並於日前舉行頒獎典禮，主辦單位大讚各地參賽者風格突出。



「我的搞笑一面」大灣區微電影比賽2019由Lisa Pang International Program Limited創辦人彭麗明發起，與香港遊樂場協會合辦，恒基兆業地產集團冠名贊助。比賽於今年初接受報名，10至18歲的學生可以個人或隊伍為單位，團隊成員人數不限。比賽反應非常熱烈，吸引來自香港、澳門及廣州三地逾400間中、小學及團體報名，參賽人數達5000多人，收到作品亦超過5000份。



比賽主辦人兼評審之一、仙居艾樂雙語學校校監彭麗明（Lisa）主張採用投射預測、五感解碼和正反辯論教學方式，更是中國和香港成功註冊教育商標的第一人。她表示，今次年輕人所選的題材主要圍繞生活、潮流、家庭，當中都充滿正能量。Lisa又鼓勵參賽者以正向思維面對人生困難，「我希望佢哋會學識發掘日常生活嘅趣事，識得為自己同身邊人帶來歡樂。」



香港遊樂場協會主席彭詢元表示，今次比賽加強了三地年輕人的交流，同時是一個好機會讓他們展現創意和才能，期望比賽能喚醒他們積極的態度。恒基兆業地產集團主席兼董事總經理李家誠對比賽的理念深感認同及支持，希望藉贊助今次比賽，鼓勵青少年以正向思維發掘和分享生活中的趣事，為社會注入更多正能量。



活動在彭校監及香港遊樂場協會的努力下，得以順利舉行，所收集的作品水準均十分高。其中，比賽高級組冠軍的作品以「Rap爆大灣區」為題，講述少年對於考試深受困擾，最終以Rap的方法溫習，還考到好成績。冠軍隊伍中華基督教會方潤華中學的盧永樂同學表示，今次是首次參與拍攝微電影，過程並非一帆風順，「我喺片入面要Rap，但成日甩咗啲歌詞，一度想放棄，好彩隊員不斷鼓勵我」，重拾信心後更增加了對拍攝影片的興趣。亞軍由聖公會呂明才中學的李嘉彥獲得，作品「致·微笑中的你」無論拍攝方法和剪接都超水準，作品同時加入了原創音樂，因此獲頒特別音樂獎，贏得數碼鋼琴乙部。



初級組的冠軍由嗇色園主辦可銘學校的隊伍奪得，成員之一、六年級學生鄺俊杰表示，最開心是感受到團隊合作的威力，「要一齊向住同一目標先會成事。」他又希望以後可向拍攝方向發展，期待有一日可以「自己拍一部作品！」



主辦單位請來不同界別人士擔任評審，多名資深電影工作者，包括著名電影作曲家高世章、著名電影導演及編劇張經緯、著名香港導演兼演員曾國祥。評審會視乎作品的創意及邏輯性、語言技巧、故事性、視覺及音樂效果以及拍攝技巧評分。



張經緯表示，三地作品風格迥然，香港年輕人的技術高，但內容稍欠深度，反之來自澳門的作品令他驚喜，「雖然佢哋製作水準唔高，但內容令人會心微笑，除咗配合今次主題，亦可以表達到佢哋個文化。」



比賽亦設有多個其他獎項，以鼓勵年輕人繼續發揮小宇宙。除高級組及初級組的冠、亞、季軍外，亦設有優異獎和最踴躍參與獎。獲獎隊伍或個人可獲得港幣500元至10000元獎學金、獎盃及獎狀。

