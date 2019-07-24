潛水出事唔敢通知老婆！吳岱融返港即再入院

藝人吳岱融最近與晨曦明星隊到當地進行足球友誼賽，完成賽事後，吳岱融與太太鍾淑慧和好友林韋辰留在當地度假及探望鍾淑慧在沙巴已失散40幾年的親戚，不過於7月21日吳岱融潛水時發生意外，上水後一度頭痛欲裂及呼吸困難，好友林韋辰見情況嚴重，即時送他入院治療。



上水過程太快



吳岱融接受東網訪問時表示，潛水前自己有傷風，跟大隊一齊去玩都有飲少少酒，個人比較疲倦，他說：「本來諗住去浮潛，點知有深潛，以前都潛過幾次，今次落水都冇問題，直至落到深嘅地方，先發覺減壓有問題，已經發覺有唔妥，即刻同教練Jack講，我唔舒服，做咗手勢上水面，緊張撳咗個浮水水泡，佢一入氣就會升，過程可能快咗啲，升到大概廿幾呎度，個頭就好似想爆炸，教練就拉番我，大概10隻船距離，拉番我上船度，喺過程我個頭爆炸爆得好痛，即刻上岸，返房嘔咗3-4次，後尾林韋辰送我去醫院，可能係減壓過程出問題。」問到太太當時有在場嗎？他說：「我去到醫院都唔敢通知佢，等穩定咗個頭冇咁痛先通知佢。」



深刻教訓



原定26、27號回港的吳岱融，因為怕上機身體再出問題，所以決定多留當地一、兩日比較保險，而返到香港都會即刻入院做檢查。他更奉勸各位，有傷風感冒、心臟有問題都千祈唔好潛水，希望藉着自己經驗都可以提醒大家，小心水上活動，他更謂今次的經歷是深刻的大教訓。問到隊友譚詠麟（阿倫）及阿叻（陳百祥）有冇問候？他說：「校長有，而阿叻就冇嚟，大隊走嘅時候都有慰問我。」

另外，他表示此行另一個目的是助老婆探親：「FB搵番晒佢爸爸啲親戚，佢爸爸係沙巴人，有11個兄弟姊妹，老婆係汶萊出世，佢爸爸媽媽之後去咗香港及大陸，所以同親戚失散，今晚會一齊食飯聚一聚。因為喺fb大家撞番晒，計劃咗好耐，咁啱晨曦話嚟踢波，我又拍完《大醬園》，所以就順便過嚟聚一聚。」



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