港姐赴日拍外景　楊詠彤驚餓親帶勁多零食

《2019香港小姐競選》候選佳麗起程到日本拍攝七日外景，蔡嘉欣受訪時表示到日本拍攝外景心情興奮，相信此行會接受很多挑戰。楊詠彤自爆帶了不少健康零食「充飢」，她笑說：「好驚餓親，帶咗餅乾、燕麥皮等健康食品。」蔡嘉欣則取笑對方：「佢本來諗住帶一大籮薯片，但係為咗保持身段，所以先改變咗策略。我就帶咗乾糧充飢，同埋頸枕喺車上用。」



問到佳麗們帶備不少「糧食」，好像擔心沒有東西吃？蔡嘉欣笑說：「就係唔明白啲佳麗食極都唔肥，可能體質問題，所以唔好睇佢哋咁瘦，其實個個都好食得，我本身易肥，所以要節制，依家110磅，高峰時期試過比依家重20磅。」



又高又瘦的楊詠彤被問到是否食極都唔肥？她笑說：「自己一向食嘢都比較少，又經常做運動，可能啲營養都去晒身高度，哈哈。」楊詠彤指有過澳門外景拍攝經驗，已不怕辛苦。兩人反而擔心日本外景會曬黑，已帶備大量防曬用品。



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