事業現危機！玉木宏結婚1年影迷會收檔

39歲日本男神玉木宏去年6月與33歲女星木南晴夏宣布結婚，上月26日更慶祝結婚一周年紀念，婚後夫妻十分恩愛，但玉木宏的演藝事業卻出現危機。據聞玉木宏的網頁於7月16日向會員表示，決定將影迷會結束，雖然沒有解釋原因，但雜誌《週刊女性》發現，玉木宏去年6月與木南晴夏結婚後，Fans Club的會員人數大跌，相信是結束的死因。



玉木宏的影迷會過往舉辦過很多國內外旅行活動，像巴士旅遊團是受歡迎活動之一。活動上，玉木宏有求必應，粉絲可以同偶像握手，又可以要求玉木宏從後熊抱拍照，甚至同玉木宏傾偈，因此每次活動都吸引大批粉絲申請，不少會員更因人數太多而被拒諸門外。



不過婚訊公布後，去年9月打後的旅行只舉辦兩次，參加人數明顯大減，會員人數亦滑落，有人歸咎於玉木宏成為人夫後，對他已沒有幻想所致。有指今年舉行的旅行活動，恐怕是最後一次，傳媒都擔心Fans Club結束後，玉木宏會跌入事業谷底。



其實，過往亦有不少男藝人婚後能保持人氣，好似木村拓哉、東出昌大，婚後一樣無損演藝事業。玉木宏要挽救事業，就要靠真正實力，拍幾套有口碑的劇集或電影，粉絲自然重新歸隊。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。