獲薛家燕讚聰明　王梓軒反嘲前輩趕時間

藝人薛家燕與王梓軒齊齊為動畫電影《貓咪媽咪Home》配音，電影講述聲演鸚鵡「羅家鸚」的薛家燕，幫助「貓爸」袁文傑尋找離巢外闖的「貓仔」王梓軒，薛家燕與王梓軒坦言配音時眼濕濕，前者坦言有感故事有意義，故即使早前工作再忙，亦抽空配音，希望回饋社會，但她搞笑補充：「咁我都有收錢嘅。」



談到配音工作，薛家燕自認前輩級，事關以往她演出粵語長片，都要親自配音，但為動畫配音卻是首次。她今次由「家燕姐」變身「家鸚姐」，片方要求她「原聲演出」，不用變聲，希望觀眾「一聽就知」，繼而大笑。她透露自己構思「分身」，不時以「慈姑」、「Captain Nancy」等熟悉形象「聲現」於動畫裏，觀眾應該大感親切。



談到拍檔王梓軒，薛家燕大讚對方聰明，只需7小時便完成所有配音工作。王梓軒坦言多得首先走進錄音室的前輩「打底」，自己才容易投入角色。他又開薛家燕玩笑謂：「佢應該好趕時間，啲對白唸到似急口令咁。」



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