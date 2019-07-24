睇硬洪卓立個人騷　湯怡認關係仲好Close

藝人湯怡一向愛看電影，自稱每周都要入戲院看戲的她，現身出席英皇戲院馬鞍山新港城中心全新面貌活動，笑言自己是馬鞍山街坊的她說：「我6歲起就住馬鞍山，住咗20幾年，我係街坊，喺呢度有好多回憶，依家啲街坊更幸福，睇戲平民化咗。」她半開玩笑說來公司的戲院可免費睇戲，更表示不介意入戲院的廚房幫手，識整熱狗及甜品。



提到將會到內地宣傳有份參予的電影《某日某月》，對於藝人任達華在大陸出活動時遇襲受傷，問她會否要求加強保安？她說：「相信公司同事會睇實。（大陸有冇試過瘋狂的遭遇？）Touchwood未試過，自己都會提起十二分精神。」



早前她在IG Story撐前度洪卓立下月舉行的演唱會，她直言到會去捧場，她說：「佢請我去，我自己都有報名，覺得好難得，首個騷，我知佢都積極Keep Fit，我有send Message畀佢，幫佢加油。（你哋關係仲好好？）係好好關係，大家好好朋友。」





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