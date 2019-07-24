見草間彌生不果　王菀之留個人資料都開心

歌手王菀之（Ivana）新歌《波點女皇》是她在涉谷的地標十字路口創作，而MV的預告片就在這裏的大電視作了全球首播，她當天一清早直奔到涉谷，等待第一次的播放，當預告片播出時，懶理路人的眼光，興奮得在涉谷街頭大叫狂跳，並逗留十幾小時，捕捉自己出現在涉谷大電視的畫面。



新歌歌詞是來自日本的女姓藝術家草間彌生，其作品被譽為21世紀十大前衞藝術家、日本國寶級藝術家。極度喜愛草間彌生的Ivana，選在自己今年生日當天，展開「尋找草間彌生之旅」：「在日本的10天，從越後妻有開始，尋找草間彌生的藝術品，再到長野縣的松本（草間彌生的出生地），終於第一次踏足草間彌生美術館！返到東京是最緊張的一站，到訪了草間彌生經紀人的畫廊，夢想把預備好的個人作品表和《波點女皇》MV，可以親手送到草間彌生的手上，邀請佢成為觀看《波點女皇》MV的第一人，預期之內，草間彌生本人不在畫廊，雖然並不能親會草間彌生，但能把個人資料都留給負責人，希望代為傳交，已經令我感覺到和草間彌生的距離，從未有的接近。」



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