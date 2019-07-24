喜上加喜！莫鎮賢生日公布四大好消息

歌手莫鎮賢（Kan）近年除了發展演藝事業外，亦開始美容品牌生意，工作忙得生日也沒有時間慶祝。日前Kan相約好友文佩玲、陸家俊、寇鴻萍、代蓮曦丹美、張學潤等到戲院包場欣賞電影《漫長的告別》，6月17日生日的Kan沒想到他們其實是要和他補祝生日！



朋友聚首一堂，Kan趁電影放映前興奮公布四大好消息，指最近忙於在內地工作，更在中央電視台的「中國世紀大彩風」活動上獲頒「中國當代德藝雙馨藝術家年獎」，表揚他多年來對義工工作不遺餘力，Kan說：「日後會繼續秉持『有歌就唱、有善事就做』嘅精神平靜，簡單咁生活落去，（有乜生日願望？）希望大家都平安健康發大財。」



此外，Kan還公布9月會和文佩玲、陸家俊於伊利沙伯體育館舉辦演唱會，更預告12月的個唱正在籌備當中，而他投資的美容品牌新產品剛好完成生產，即場送贈好友，以感謝他們抽空和自己補祝生日。



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