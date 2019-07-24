楊受成親自探班　謝霆鋒火力十足打甄子丹

由甄子丹、謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》，日前在片場搭出尖沙咀街景舉行開鏡儀式，出席演員包括身兼監製及動作導演的甄子丹、謝霆鋒、湯怡、何佩瑜、吳浩康和黃德斌等；子丹火併霆鋒，槍戰連連，當日氣溫高達33度，實在火上加火！



一班演員為《怒火》開鏡，英皇集團主席楊受成博士當然親自到場探班，為工作人員送上雪糕車消暑降溫，又大讚子丹﹑霆鋒：「演得出色！」二人受訪問時更互相交咪：「我們身處佔地4萬呎的戶外，這裏搭了尖沙咀北京道及廣東道街景，非常難得，除了拍廠景都有實景拍攝，部分鏡頭真的移師北京道拍攝，好難申請！在近年港產片好難看到。」



《怒火》導演陳木勝跟霆鋒已經合作過5部電影，但原來他跟子丹早年也曾合作過，子丹說：「我和霆鋒已經十幾年沒有合作，對上一次是《龍虎門》，仲有劇集《洪熙官》、《精武門》⋯⋯」霆鋒聽後即說：「嘩！我之前有追㗎！我都唔知道，that’s cool!」對於戲中槍林彈雨、戰火連天，霆鋒說：「香港電影很久沒有一部火力十足的戲，我們連日在這個場景開了接近萬發子彈，每日開槍花費好幾十萬，加上我從小開始追着丹爺（甄子丹）的戲來學習，可以再合作是好開心的事！」



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