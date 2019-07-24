周星馳秘婚？莫文蔚賣關子：都唔奇

歌手莫文蔚（Karen）出席金鐘慈善活動展覽擔任嘉賓，她稱現忙於籌備9月母親的80大壽，母親朋友眾多預邀請2、300人，笑言比自己的婚禮和演唱會更盛大，母親亦好緊張，已給她賓客名單作安排。這個壽宴是送給母親的禮物？她謂：「佢乜都唔要，佢只係想我多啲返英國陪老公。」她承認做巡唱少時間陪老公，試過最耐一個月沒見面，所以到年底完成各地及香港站巡唱後，便會專心留英國陪老公。其實7月初老公生日有回英國和他慶生，並特別買了老公喜愛的卡通人物Tee和物品做禮物。她稱9月老公會來港出席壽宴，完成母親的大Party後，她就會到倫敦繼續巡唱，屆時老公和他的家人都會一齊去。講到Karen老公以為娶了她可以成日見，但卻事與願違一樣少見？她笑言：「係呀，點知都係難見，但佢好有耐性，證明我嫁得好。」



提到有傳周星馳已結婚？她笑言：「唔知，但有聽呢個報導，唔知佢呀，佢咁神秘，你問番佢。（你同佢有冇聯絡？）最近一次已經係佢上部戲，我同秋官（鄭少秋）合唱首歌而見面。」對傳聞可信性？她謂：「可信性就應該好低，但係亦唔奇，佢都一把年紀都應該結，真嘅話就恭喜佢。」





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