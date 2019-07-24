當爸後變暖男！陳柏宇期待囡囡快啲長大

歌手陳柏宇（Jason）及師弟莊正（Lester）日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，二人大談推出新歌感受，而Jason亦分享已為人父感受，他說：「如果一定要揀囡囡快啲大定唔想佢大，我想佢快啲大，因為我好期待佢嚟緊會學啲乜、做啲乜、興趣係乜，想快啲見證到，依家佢學爬學行，我已經睇過晒啦！我不知幾想佢快啲食大人嘢，咁我就唔使次次都要拎個大書包載晒佢啲嘢出街。」



女兒改變自己



Jason表示照顧女兒後令自己改變很多，他說：「以前嘅娛樂係會打機、打波、唱K同飲嘢，但依家放假會留畀屋企人，留畀個女，我團火唔會單單放落事業，我會擺落去生活上。」Jason還笑稱：「囡囡應該幾鍾意聽我唱歌，因為通常佢一上我車坐佢自己Car Seat就喊同扭計，但我一唱歌佢就唔喊，所以我覺得佢幾鍾意聽我唱歌㗎！」



同場的師弟Lester曾是組合VnP成員，現在單飛發展，他說：「我覺得自己成熟咗，五年前好天真，因為讀完書，入咗大型唱片公司後，覺得就可以一帆風順，冇嘢做嘅日子令自己變得消沉，唯有主動向朋友學習點樣造好啲歌，學剪片，拍Cover片擺上網，聽多啲唔同類型嘅歌，增值自己。」



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