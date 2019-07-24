王梓軒爆劉松仁演戲要求高：提醒有咩要改善

年屆57歲歌手葉蒨文（Sally）結伴兒子林德信（Alex）、李樂詩、小肥專程到理工大學欣賞音樂劇《我們的青春日誌》，Sally戴上墨鏡，穿上連身短裙身形fit爆，星味十足，可惜只讓傳媒拍照婉拒受訪，Alex亦不好意思做訪問，急急跟着Sally入場睇show。另外，王梓軒、江美儀和麥長青等亦有來棒場。



王梓軒表示專誠來支持朋友，又預告年初公演的音樂劇《利瑪竇》因反應不錯，將會rerun，暫定明年在文化中心開Part 2，更有機會變成演唱會版本，開心能有不同的延續性。梓軒稱音樂劇的導演是劉松仁，今次合作令自己獲益良多，尤其是適應力及抗壓性提升不少。他謂：「松哥（劉松仁）平時和譪可親，但對演戲要求好高，每次演出嘅中場，佢都會提醒我有咩要改善吓，等下半場我即刻改變演法。（咁咪好大壓力？）初初有啲驚同壓力，後來發覺自己能做到嘅。當然松哥都有錫住我，唔會明知我改唔到都要我改。」



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