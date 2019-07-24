【入行20周年】葉文輝宣布9月麥花臣開騷

DJ葉文輝（啤梨）早前預告將有好消息公布，尋晚佢終於揭開謎底，原來喜訊是：「我開演唱會啦。」將於9月12日喺旺角麥花臣場館開騷嘅佢，接受訪問時話：「唔經唔覺，我入行已經20年，做咗歌手成10幾年，自己仲有機會開演唱會，真係覺得好幸福，因為唱歌、喺舞台表演係我一直嘅夢想。」



堅持為歌唱夢想進發



佢又說之前有不少朋友問：「結咗婚，為家庭、為生活、為電台，為工作不停努力打拚，會唔會唔再唱歌？」、「香港發生咗咁多事，仲繼續發夢唱歌、開演唱會呀？」，佢就話：「其實我都有問過自己呢啲問題，諗咗好耐，但係我覺得每個人都要面對好多挑戰，我同好多香港人一樣，無論生活、工作未必樣樣嘢都咁平坦，但係咪因為唔平坦，就要放棄所追求嘅夢想呢？覺得我只要有一日生活喺呢個世界，都唔會放棄追求夢想，所以我覺得我要做，係難啲㗎啦，依家嘅氣氛、環境未必好似以前咁易開到演唱會或出唱片，但我更加需要揸緊自己宗旨囉。」



全民投票揀嘉賓？



啤梨希望粉絲齊感受他的演唱會，亦都望大家在其演唱會中重拾20年來精彩回憶，身為DJ在20年來接觸了不少範疇的人，如歌手、藝人、演唱會等，想在演唱會中跟大家互動：「想大家喺演唱會之前，用你哋嘅方法，Fackbook、唔同嘅渠道話畀我聽，喺呢20年令大家最難忘嘅回憶係乜，有冇邊一首歌，甚至邊一位歌手、藝人，睇吓可唔可以請佢哋嚟做嘉賓，喺呢一刻，我覺得我嘅嘉賓係好多，仲諗緊可以請邊個。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。