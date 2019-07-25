【閨蜜睡房】Yanny自認衝動派　隨時玩閃婚

女子組合Super Girls（SG）成員陳穎欣（Yanny）獲不少宅男視為「女神」，她跟音樂監製陳考威愛得大方，公開戀情至今依然Sweet到爆，又大讚男友對感情專一，早已視為結婚對象。最近她應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人李文珊（Sherman）分享愛情世界，更不排除隨時結婚。



宅男愛留家



隊友兼死黨Jessica即將做新娘子，問她對婚姻又可有憧憬？Yanny說：「好多人問我呢個問題，我又唔可以話冇囉，但我啱啱簽咗電影公司，依家同男友都係事業衝刺期，呢一刻冇話要結婚，但我覺得自己係幾衝動嘅人，可能隨時無啦啦聽日去結婚都唔定。」又爆男友是宅男，最鍾意待在家中：「我哋都一齊咗一段時間，大家好了解對方，同佢一齊覺得好舒服。」



拍劇驚到腳震



最近榮升老闆娘的Yanny，與朋友合股做生意開餐廳外，又在ViuTV新劇《仇老爺爺》中與前輩盧海鵬合作，她坦言獲益良多，自爆與對方拍攝第一場時，她驚到腳震，究竟點解會咁呢？想知更多Yanny同盧海鵬拍劇的趣事，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。