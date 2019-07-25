東方日報C1：任達華出院狀態佳心急復工

影帝任達華日前在中山遇襲受傷，之後返港接受治療且康復情況理想，昨日出院。經過五日治療及休息，其精神狀態極佳，健步如飛。受訪時，他多次感謝各界關心以及中港兩地醫護人員的悉心照顧，並坦言康復進度雖理想，但手部神經線愈合需時，故未有復工時間表，不過熱愛工作的他直言希望早日開工拍戲！



任達華本月20日在中山市出席一間家具店的開幕活動時受襲，一名男子突然衝上台用刀狂刺其腹部，他當場鮮血直流，腹部及右手手指受傷，在當地醫院接受手術後，當晚即返港入院繼續治療，並接受一次跟進手術，過程順利。



腹部隱約現紗布



由於康復情況理想，任達華住院五日，昨日終於出院，半百傳媒到場採訪。昨午約一時，他在經理人霍汶希（Mani）陪同下步出醫院，身穿淺色運動裝、頭戴Cap帽的他，右手手掌被厚厚包紮着，並戴上護臂帶固定，腹部隱約見到貼有三塊紗布。他健步如飛，精神奕奕，拍照時還高舉左手，向現場眾人打招呼。



神經線愈合需時



拍照後，任達華分別以廣東話及普通話受訪，多次感謝醫護人員的悉心照顧：「多謝呢幾日咁多關心我嘅朋友，今次意外雖然受咗傷，但都好感謝中山醫護人員同埋香港醫護人員，亦好感謝英皇公司悉心安排，多謝楊生（楊受成）佢哋對我嘅照顧。件事發生後，中山醫務人員好幫忙，做咗好多唔同嘅測試，返到嚟香港，醫護人員即刻同我再檢查一次，住院五天，進度幾好，不過隻手要畀啲時間去康復，因為神經線要一段時間先可以復原，希望可以盡快好番繼續拍戲，因為我好鍾意拍戲！」他出事後返港接受治療，太太琦琦與女兒任晴佳貼身陪伴，昨日出院卻不見琦琦，其實她昨晨已在打點一切，任達華受訪時不忘感激家人：「好多謝大家對我嘅關心，尤其係我家人同個女。」



完成訪問後，任達華獲醫院代表送上花束慰問，記者亦上前關心其狀況，問到傷口痛不痛？他說：「有你哋關心，頂得住。」之後在工作人員陪同下上車離開。

任達華遇襲，兇徒當場被捕，並被診斷患有妄想症，而任達華雖然是出席活動期間受傷，但已表明不會追究主辦單位。此外，由於康復需時，不少工作都受影響，據知當中包括手遊及按摩椅廣告、原定8月開拍的《拐途》，至於電影《小Q》亦因他未能參與宣傳，內地上映日期由7月25日延至9月20日。



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