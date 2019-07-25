二胡演奏家霍世潔參加「國樂大典」

著名二胡演奏家霍世潔，也是劉美君、盧冠廷的二胡老師，最近參加內地節目「國樂大典」第二季，來自各地的音樂家把上百首古今經典民樂名曲進行改編，在比賽中比併高下，節目由二胡大師陳軍是任主持人，嘉賓有孫楠、龔琳娜、薩頂頂、騰格爾、霍尊等等。



其中霍世潔古月樂團是集合大灣區粵港澳三地音樂家組成，她更邀得助陣嘉賓擂琴泰斗傅定遠、歌手東山少爺等參與，而古月樂團已在節目中取得三次第一名，他們與各參賽組合會在8月14號於廣州廣東衛視進行總決賽爭奪第二季總冠軍。



霍世潔表示參加全中國唯一一個樂器比賽，她們代表大灣區，自然是把最具代表性的香港流行樂改編演出，得到很好的成績。不過節目中亦有些她不習慣的地方，有時節目為了製造演出效果，在評論時會很毒舌，令她聽起來不順耳，不過亦令參賽的她會反思音樂風格。另一不太適應的是要她穿著晚裝演出，她表示：「過往我都係牛記笠記，但依家參賽演出要著晚裝，有小小唔慣。」



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