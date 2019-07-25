初搭摩天輪　梁浸浸一句冧到鄭希怡融化

藝人鄭希怡（Yumiko）近日一家人去日本旅行，她在社交平台與大家分享，她與囡囡「梁浸浸」搭摩天輪的情況，她問首次搭摩天輪的「梁浸浸」驚唔驚？「梁浸浸」即冧爆謂：「唔驚，因為媽咪喺度，Avery（梁浸浸）唔驚！」氹到Yumiko甜入心！豈料相隔一日，Yumiko就由天堂打入地獄，她寫道：「我離隊兩日，畀爸爸感受吓同佢獨自相處，以為會知道媽咪在的重要性，點知......冇！仲教識咗佢踩單車，真係......激死我啦！」更Hashtag「不要太高估自己」，一眾網友都笑爆嘴，好友容祖兒即安慰謂：「但係坐摩天輪嘅時候有你喺度先唔驚喎。」



知道「激嬲」媽咪，「梁浸浸」就唱首歌送給媽咪：「1朵，2朵，3朵花......送給媽媽。」期間更露出肚腩仔，最後更真的送了幾朵花給Yumiko，氹得她十分開心，Yumiko又代「梁浸浸」留言：「我每日都會送花畀媽咪，因為爸爸唔送。」十分搞笑！



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