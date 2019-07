《2020》荷里活著名男星烈格侯華離世

曾參演過經典科幻片《2020》(Blade Runner)的荷里活著名男星烈格侯華(Rutger Hauer)上周五因病於家鄉荷蘭家中離世,享年75歲。



烈格的經理人已證實死訊並透露他已於昨日舉行喪禮。他從影以來主演過172部電影及劇集,82年被導演烈尼史葛睇中邀請在《2020》中飾演複製人奸角Roy Batty一角,而最巧合就是,Roy亦是2019年死去!烈格憑影片走紅後,擔正過多部電影包括《魔鬼司令》(The Hitcher)、《轟天戰士》(Wanted:Dead or Alive)與及《義膽游龍》(Blind Fury)等片。其中89年的《末世聖鬥士》(Salute of the Jugger)女主角是華裔女星陳沖。而近年,烈格仍活躍影壇。先後在《罪惡城》(Sin City)、《蝙蝠俠:俠影之謎》(Batman Begins)、《星際特工:千星之城》(Valerian and the City of a Thousand Planets)與及《淘金殺手》(The Sisters Brothers)等片中演出。



烈格侯華離世的消息傳出後,一眾名人紅星包括《忘形水》(Shape of Water)奧斯卡金像導演哥連慕迪多奴(Guillermo del Toro)與及在《轟天戰士》中合作過的美國搖滾樂隊Kiss成員Gene Simmons等都有於社交網站留言哀悼。