《2020》荷里活著名男星烈格侯華離世

曾參演過經典科幻片《2020》（Blade Runner）的荷里活著名男星烈格侯華（Rutger Hauer）上周五因病於家鄉荷蘭家中離世，享年75歲。



烈格的經理人已證實死訊並透露他已於昨日舉行喪禮。他從影以來主演過172部電影及劇集，82年被導演烈尼史葛睇中邀請在《2020》中飾演複製人奸角Roy Batty一角，而最巧合就是，Roy亦是2019年死去！烈格憑影片走紅後，擔正過多部電影包括《魔鬼司令》（The Hitcher）、《轟天戰士》（Wanted:Dead or Alive）與及《義膽游龍》（Blind Fury）等片。其中89年的《末世聖鬥士》（Salute of the Jugger）女主角是華裔女星陳沖。而近年，烈格仍活躍影壇。先後在《罪惡城》（Sin City）、《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）、《星際特工：千星之城》（Valerian and the City of a Thousand Planets）與及《淘金殺手》（The Sisters Brothers）等片中演出。



烈格侯華離世的消息傳出後，一眾名人紅星包括《忘形水》（Shape of Water）奧斯卡金像導演哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）與及在《轟天戰士》中合作過的美國搖滾樂隊Kiss成員Gene Simmons等都有於社交網站留言哀悼。

