VMA提名公布　BTS粉絲不滿大獎冇提名

2019年MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）提名名單日前公布， 美國兩大樂壇天后Taylor Swift與Ariana Grande同時獲得今屆最多10項提名。二人同獲年度MV、年度歌曲與及最佳流行歌曲等大獎提名。而樂壇「新人王」Billie Eilish亦以9項提名緊隨其後。



而韓國人氣男團BTS（防彈少年團）亦獲4項提名，其中包括今屆新增的最佳K-Pop獎，擺明為BTS度身訂做！他們將於男團EXO、NCT 127、TXT、Monsta X以及女團Blackpink爭獎。此外，BTS與美國女歌手Halsey合唱的《Boy With Luv》亦獲提名最佳合唱、美術指導及舞蹈編排合共4獎。



雖然獲4項提名，但BTS的粉絲仍於社交網站留言投訴組合冇大獎提名。有網友都替BTS不值：「就算我唔係K-pop粉絲，BTS可能係依家最紅嘅組合，而佢哋竟然被忽略。」亦有BTS粉絲留言示不滿：「一年內有三張No.1大碟、歌曲打入流行榜十大、演唱會爆滿、2019年美國最佳銷量流行歌手第三位。BTS係西方其中一個最具影響力歌手，但VMA卻無法面對佢哋係韓國人嘅事實。VMA將於下月26日在新澤西舉行。

