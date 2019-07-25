患躁鬱症冇得醫　曹格11年婚姻陷危機

台灣金曲歌王曹格接受台灣傳媒訪問時透露自己於前年確診患上了躁鬱症，他說：「那時我沒辦法控制自己的思考，變得不說話，異常安靜。」而這個病亦差點令他賠上婚姻，起先自我判斷是抑鬱症，正因不了解狀況，面對老婆吳速玲卻無法說話，他說：「唯一沒變的是，家裏的貓，狗還有小孩可以把我拔出來，連太太要拉我出來都不行。」11年的婚姻岌岌可危，更一度搬回母親的住處，鬧出分居疑雲，因此傳出幾乎離婚。



他表示需要長年找心理醫生傾吐，發洩，就醫之後才漸漸找到與疾病相處的節奏，加上按時服藥改善狀況，只是此生都得與躁鬱症作伴，無法根治，他說：「我自己還在學習接受，共存，這幾年身邊的人也慢慢了解。」



曹格坦言對老婆深懷歉疚，不過也相當感謝對方，他說：「在我最脆弱時，我們兩個都沒有選擇放棄。」曹格不諱言雙方確實談過未來走向，然而感情經歷種種摩擦，溝通之後，去年進展到比初識時還濃烈，他笑說：「我發現是我想法不一樣了，更能夠用創作表達，散發出來的氣場完全不一樣，兩個人火花就有了。」



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