語出驚人！泳兒直言諗過打劫銀行

歌手泳兒今日到電台宣傳新歌《野木蘭》，首次挑戰暗黑系歌曲的她，更配合主題親手製作百枝「暗黑」花馬蹄蘭作派台禮物。講到最暗黑一面，她語出驚人指曾想過打劫銀行：「作詞人喺寫呢首歌嘅時候有問我想做咩瘋狂事，而又唔會畀人知，我就話想打劫銀行，拎晒啲錢去環遊世界唔使做，做完冇人知嘅話好正！之後都有問過啲朋友想做咩瘋狂事，有啲話想打爛全屋嘅嘢、離家出走，工人姐姐就話想生BB。」



泳兒坦言勇於跳出Confort Zone作新嘗試好開心，希望藉新歌鼓勵大家珍惜所有的機會及時間、不要太過抑壓情緒：「以往泳兒畀大家嘅感覺就係唱慘情歌，呢次係我主動向公司要求唱暗黑系，以前嘅我未必夠膽講，好順得人意、唔鍾意做都唔出聲，因為驚麻煩到人，不過依家領悟到情緒長期被壓抑住係會爆，所以想做咩都會講，做唔做到係另一回事。」並笑言新歌音域好廣，唱Live好大挑戰：「下星期就唱，首歌最尾要好高音咁咆哮，唱之前真係要開聲先得。」



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