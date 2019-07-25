張致恒宣布結婚：我們將踏入人生另一階段

藝人張致恒宣布結婚！情史多多、現年34歲的張致恒（Steven），前年公開和模特兒兼舞台劇演員梁皓恩（April）拍拖，惟早前他卻被拍得和一名女子在深圳密會及表現親熱，令外間揣測他可能另有新歡。怎料今日Steven突然網晒合照並留言：「感恩，我們將踏入人生另一階段，謝謝你。」疑似公布結婚喜訊！Steven以短訊回覆東網，未有否認結婚，他回覆：「現身處外地工作，稍後一一回覆大家，感謝！」



已Fact Check細佬結婚



至於Steven的家姐張詠恩（Jan）就於社交網大爆已經肯定自己將會做姑奶，並發文送上祝福：「祝福你們在這亂世中彼此擁抱最大的愛。對，我要做姑奶了，I love you both *已fact check!」



張詠恩（Jan）接受東網電話訪問，開心說：「好明顯係啦，我都被佢（Steven）嚇一嚇，都係半個鐘頭前睇佢，冇先兆，完全唔知佢幾時會講。」Jan坦言Steven有提過結婚事，但一直沒有落實日子，等他自己公布，做姐姐都戥他開心，她說：「希望佢大個仔，做個負責任嘅男人，終於有個人箍得住佢喇！」



跟Steven稱兄道弟的張彥博就不知情，他說：「我唔清楚，我冇睇喎，我知佢唔係香港，出咗埠工作，你等我搞清楚先。」



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