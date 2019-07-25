諸葛紫岐細仔百日宴　老公設計禮盒勁搶手

名媛諸葛紫岐（Marie）今年四月為Neway太子爺老公薛嘉麟（Ernie）誕下二子Andersen，為慶祝Andersen出世一百日，將會舉行百日宴外，Ernie還親手親設計了兩款的百日禮盒送親朋好友，分別是音樂旋轉木馬及音樂首飾盒，由構思主題、挑選材料、設計圖案都參與其中，Ernie說︰「之前嘅日子，老婆太辛苦，呢啲小事就交給我做，不過老婆都有畀意見，令效果更加完美！」



Ernie交由公司旗下中大印刷負責製作，今次旋轉木馬會加上音樂盒同一家四口的卡通肖像，配合燈光和音樂效果更帶出幸福的味道。而首飾盒寓意如珠如寶的珍貴，配上遊樂場的圖案，再配上童謠音樂，名貴又可愛。



Ernie對今次公司首度推出的百日賀禮十分滿意，禮盒已陸續送到上親友手上，最意想不到的是收到的回覆不是多謝，而是訂單，不少好友已要求他代為訂造，想不到自家禮物會成為生招牌！



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