姜丹尼爾強勢回歸　預售量破45萬張感驚喜

韓國限定男團Wanna One今年1月正式解散，主將姜丹尼爾3月初與所屬的LM事務所爆出合約糾紛，他向法院提出LM違反合約並要求終止合約效力，法院判他勝訴，他上月開設個人事務所KONNECT，並於今日推出首張個人專輯《Color on me》，專輯在推出前已受到很大關注，預售銷量達45萬張。



姜丹尼爾今午在首爾廣津區會見傳媒，他出場後向在場記者說：「大家好，我是姜丹尼爾，今天天氣又熱又潮濕，但大家還是那麼關注我這張Solo專輯，真的很感謝，希望大家能欣賞到帥氣的演出。」姜丹尼爾指今次專輯的題目《Color on me》中的「Color」給予他不少靈感：「我在想假如我自己的色彩能夠抓住大家的心就好了，我希望我的色彩是有無限的可能性，能帶給大家多樣化的演出和好的歌曲。」姜丹尼爾指今次參與了4首歌曲的填詞，當中不少是想着粉絲寫給他的信和評論來寫，他相信粉絲定會喜歡。



Wanna One解散後，成員都陸續以個人身份或男團形式出道，姜丹尼爾自言知道自己是最後一個帶消息給大家的成員，前隊友裴珍映所屬的男團CIX於日前出道，姜丹尼爾亦有留意，更大讚對方有型，而他亦有反思自己：「我總是會想我有甚麼不足的地方，包括在舞台上的失誤或實質上不足的地方，我知道之後，會努力去補救，壓力也相當的大，比起11個人一起出來時，現在姜丹尼爾一個人出來，可能看起來會比較空虛，但我會努力去填補。」對於預售量突破45萬張，姜丹尼爾就表示十分驚喜，亦覺得十分感動，知道大家等了自己很久，希望能成為帶給大家希望的歌手。



問到今次會否亮相綜藝節目或音樂節目宣傳？姜丹尼爾就指因為準備今次專輯的時間比較短，公司與電視台討論的時間不足，但希望可能在短期內帶好消息給大家。