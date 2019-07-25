響應訴求！劉佩玥許諾新劇30.1收視晒泳衣照

藝人劉佩玥（Moon）出席劇集《十二傳說》的宣傳活動，劇集首集有28.2點收視，Moon對此成績大感滿意及開心：「得到香港觀眾鍾意好開心。（劇集內地同步播出，內地觀眾反應點？）我有睇微博粉絲留言，佢哋好鍾意，因為佢哋唔識香港嘅都市傳說，所以覺得好新穎。就算係香港年輕一代有啲傳說都好少聽，套劇可以了解多咗香港文化。」



主演之一的林夏薇為慶祝新劇有好成績而素顏直播教護膚，問Moon會否着泳衣直播教keep fit？她自嘲：「我着泳衣應該冇說服力，我由港姐到依家都冇試過示人，如果收視好，我會放泳衣片及相上社交平台，唔好講三點式，一件頭都好靚、好性感，可以好玲瓏浮凸，我對劇收視有信心，如果有30.1點收視就會甫相。」



Moon稱經常會上討論區瀏覽網民的評論：「睇好開心，正負評都一定有，就算負評都係好事，證明啲人有留意套劇。（會唔會喺討論區回應對方？）都有興趣，我平時都會喺社交網同粉絲溝通，或者開直播同粉絲對話，我覺得係好事，可以貼地啲，大家多互動。（但有時啲網上留言好不留情面。）我唔介意，好正常，邊度都有唔同聲音，如果反映嘅嘢可以令我改進都係好事。但如果係人生攻擊就唔需要理。」



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