Dusty Bottle透過歌曲唱出「情」

樂隊Dusty Bottle自去年加入環球唱片旗下的音樂廠牌Brave Nusic後，今年宣布加入Kerryta成為固定主音，剛推出新歌《問世間情是何物》，歌曲風格繼續把八、九十年代的Retro元素延續下去，MV也是充滿復古味道。Dusty Bottle在MV裏貫徹一向顏色鮮明的形象，造型上經過悉心打造，營造一種很放鬆的感覺，五人穿上顏色鮮豔的浴袍，十分搶眼奪目。主音Kerryta穿上吊帶裙的跌膊造型也相當吸睛，令整個感覺更有視覺衝擊。其餘四名成員這次拍攝手法偏向簡單直接，着重五人在Jam歌的鏡頭，呈現給觀眾更真實的視覺效果。



新歌希望傳遞給大家了解有關對愛情的叩問，帶出愛情是觸手可及的。對於愛情，Dusty Bottle五位成員也有不同觀點與看法，好像結他手Jeff覺得：「情係每個人嘅經歷，有時唔單止愛情，友情都係，好似我哋五位，由原來互不相識到偶遇，再到依家都係一啲機緣，愛情都一樣。」鍵琴手JNY則表示：「愛情係一種靈感來源，會影響到我嘅創作，愛亦都係代表一種犧牲。」低音結他手Matthew說道：「愛情似財富一樣，無論多與小，一樣可以生存得到，所以唔使太介意有冇愛情，只要享受過就可以。」至於主音Kerryta和鼓手Kay則慨嘆愛情非常難捉摸，有時難以用言語表達。



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