廣州騷竟然冇保安　羅霖嬲爆被抽水

「美魔女」羅霖、莊思敏和王灝兒（JW）到尖沙咀出席選美大賽記者會，其中以主席評審身份現身的羅霖，身穿超Deep V黑色花裙微露事業線，相當吸睛！講到寫真集銷量，她坦言好消息、壞消息各一：「好消息係我去書展舉行簽名會嗰日，本書係當日書商No.1銷量，但壞消息係書商話今年書展係十幾年嚟最差銷量，雖然冇影響到我，但影響到整體。」又謂書商有邀請她到廣州舉行簽書活動，但事先表明沒有安排保安保護，令羅霖大感愕然：「華哥（任達華）件事之後都好驚。（一口拒絕？）我答話交番畀經理人公司處理，但相信佢哋都唔會贊成，做咗咁多年內地活動都冇試過冇保安，個兇徒好醒，趁啲嘉賓上台出手。不過內地啲Fans係好熱情，可能文化又唔同，就算有保安都會照扯住你，因為想同你影相，試過扯住手臂差啲跌同扭親腳。（有手多？）有掂到少少㗎！都嬲嬲哋！（着得密實啲？）唔關事，着咩佢哋都扯，想攬腰。」



擔住評審的她表示會向佳麗分享實用的備戰心態：「出書講太多保養心得，其實當佳麗報名嗰刻就應該要有信心、正面心態、積極減肥，喺泳妝環節有好多女仔都忽略咗橙皮紋，呢樣係可以用儀器去處理，仲有健胸。（你會示範？）有需要嘅一定會，同埋可以雪凍啲面膜朝早敷。（你唔係出面膜？）係呀，希望可以喺年底推出，之後都要開會。」

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

