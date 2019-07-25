蕭正楠被女粉絲強吻　內地登台着厚啲自保

藝人蕭正楠出席劇集《十二傳說》的宣傳活動，他表示對劇集有好成績感開心，由於內地同步播放，知道內地反應也不錯：「估唔到內地都好鍾意睇懸疑劇。（有冇帶挈你有內地工作？）都有啲內地工作傾緊，嚟緊會同馬國明去內地登台。（發生咗任達華在內地遇襲後，會唔會小心啲？）我都想向佢表達關心，佢係一個好好嘅前輩，就算只係拍過一場戲，佢都記得你。我哋十幾年前拍過電影《爆裂都市》，之後好耐都冇聯絡，有次我去食飯，佢幫我埋咗張單。（你去內地做活動會小心啲？）着厚啲，可能着件棉衫隔一隔，有人衝上台會留意啲。（有冇試過？）強吻都有。（男定女？）係女強吻，如果係男強吻就打咗佢。不過有時啲人太開心同熱情都冇法，係電光火石之間，所以我覺得任達華嘅身手好好，已經將傷害減到最低。（太太黃翠如會唔會擔心你？）冇乜特別，都唔係發生喺我身上，而且佢28號都要去澳洲做嘢，我要照顧自己，我都有幫佢手執行李，執咗啲藥品。」



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